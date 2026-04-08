Poliambulatorio Messina Nord nuova risonanza magnetica

È stata aperta una nuova risonanza magnetica ad alto campo presso il poliambulatorio Messina Nord, situato in via del Vespro. L’installazione mira a migliorare le prestazioni diagnostiche della struttura sanitaria. La risonza è stata ufficialmente inaugurata di recente e rappresenta un aggiornamento tecnologico per il centro. La struttura potrà offrire servizi più avanzati ai pazienti della zona.

(Adnkronos) – È stata inaugurata la nuova risonanza magnetica ad alto campo installata presso il Poliambulatorio Messina Nord di via del Vespro a Messina. Dopo un iniziale slittamento dovuto a un guasto tecnico durante la fase di allestimento, l'apparecchiatura è ora pienamente operativa e pronta a entrare in funzione. Si tratta di un sistema di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Nuova Risonanza magnetica. Accertamenti sanitari più velociUna nuova risonanza magnetica che amplia la possibilità di risposte sanitarie per accertamenti diagnostici forniti in tempi più celeri. A Milazzo arriva la nuova risonanza magnetica, De Leo: "Risultato importante""Un importante e concreto risultato per la salute dei cittadini di Milazzo e del comprensorio, frutto di un impegno che ho portato avanti da mesi. Inaugurata la nuova risonanza magnetica al Poliambulatorio Messina Nord di via del Vespro a Messina Nuova risonanza magnetica attiva al Poliambulatorio Messina NordÈ entrata in funzione la nuova risonanza magnetica ad alto campo installata presso il Poliambulatorio Messina Nord di via del Vespro, a Messina. canalesicilia.it Asp Messina, inaugurata la risonanza magnetica al Poliambulatorio NordInaugurata la nuova risonanza magnetica ad alto campo installata nel poliambulatorio Messina Nord. Dotata di intelligenza artificiale, consente di ridurre i tempi di esecuzione degli esami, migliorand ... ilsicilia.it