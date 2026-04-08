Poliambulatorio Messina Nord nuova risonanza magnetica

Da webmagazine24.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata aperta una nuova risonanza magnetica ad alto campo presso il poliambulatorio Messina Nord, situato in via del Vespro. L’installazione mira a migliorare le prestazioni diagnostiche della struttura sanitaria. La risonza è stata ufficialmente inaugurata di recente e rappresenta un aggiornamento tecnologico per il centro. La struttura potrà offrire servizi più avanzati ai pazienti della zona.

(Adnkronos) – È stata inaugurata la nuova risonanza magnetica ad alto campo installata presso il Poliambulatorio Messina Nord di via del Vespro a Messina. Dopo un iniziale slittamento dovuto a un guasto tecnico durante la fase di allestimento, l'apparecchiatura è ora pienamente operativa e pronta a entrare in funzione. Si tratta di un sistema di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Nuova Risonanza magnetica. Accertamenti sanitari più velociUna nuova risonanza magnetica che amplia la possibilità di risposte sanitarie per accertamenti diagnostici forniti in tempi più celeri.

A Milazzo arriva la nuova risonanza magnetica, De Leo: "Risultato importante""Un importante e concreto risultato per la salute dei cittadini di Milazzo e del comprensorio, frutto di un impegno che ho portato avanti da mesi.

Inaugurata la nuova risonanza magnetica al Poliambulatorio Messina Nord di via del Vespro a Messina

Video Inaugurata la nuova risonanza magnetica al Poliambulatorio Messina Nord di via del Vespro a Messina

poliambulatorio messina nord poliambulatorio messina nord nuovaNuova risonanza magnetica attiva al Poliambulatorio Messina NordÈ entrata in funzione la nuova risonanza magnetica ad alto campo installata presso il Poliambulatorio Messina Nord di via del Vespro, a Messina. canalesicilia.it

poliambulatorio messina nord poliambulatorio messina nord nuovaAsp Messina, inaugurata la risonanza magnetica al Poliambulatorio NordInaugurata la nuova risonanza magnetica ad alto campo installata nel poliambulatorio Messina Nord. Dotata di intelligenza artificiale, consente di ridurre i tempi di esecuzione degli esami, migliorand ... ilsicilia.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.