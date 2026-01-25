Nuova Risonanza magnetica Accertamenti sanitari più veloci

Una nuova risonanza magnetica permette di ottenere risultati più rapidamente, migliorando l’efficienza degli accertamenti diagnostici. Questa innovazione offre tempi di attesa ridotti, contribuendo a una gestione più tempestiva delle diagnosi. Un passo avanti nel settore sanitario, pensato per garantire assistenza più rapida e precisa ai pazienti.

Una nuova risonanza magnetica che amplia la possibilità di risposte sanitarie per accertamenti diagnostici forniti in tempi più celeri. A dotarsene è stato il Centro di medicina privato "Città di Carpi". Si tratta di una apparecchiatura aperta di ultima generazione che potenzia il Sevizio Radiologia di questa struttura, convenzionata con l’Azienda sanitaria di Modena, che vanta già Radiologia Rx, Ecografia internistica, Mammografo 3D con tomosintesi, Densitometria ossea Dexa, Radiologia dentale (Tac Cone beam e Opt) ed Ecocolordoppler. Il suo acquisto a coronamento del 33esimo compleanno del Città di Carpi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

