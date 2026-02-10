kanye west ha annunciato un concerto nei paesi bassi prima di quello a reggio emilia

Kanye West ha annunciato un concerto nei Paesi Bassi, poco prima di salire sul palco a Reggio Emilia. La notizia arriva dopo che Harry Styles aveva già fatto infuriare i fan italiani, programmando date ovunque tranne che nel nostro paese. Ora, anche Kanye sembra volerci lasciare fuori dal suo tour europeo. La delusione cresce tra chi sperava di vederlo dal vivo in Italia.

Dopo la “beffa” di Harry Styles, che ha programmato date in tutto il mondo, meno che in Italia, è arrivato anche Kanye West a prendersi gioco di noi. Lo scorso 19 dicembre, Ye aveva annunciato un concerto-evento, previsto il 18 luglio 2026, alla RCF Arena di Reggio Emilia. La nota stampa diffusa dagli organizzatori dello show recitava: «Kanye torna in Europa con un grande concerto dal vivo dopo oltre dieci anni, scegliendo proprio l’Italia per questo storico ritorno. La RCF Arena di Reggio Emilia, la più iconica struttura del continente pensataappositamente per i grandi concerti live opendoor, ospiterà il primo live europeo di YE dal 2014, in quello che si annuncia come il più grande show mai realizzato nella sua carriera». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

