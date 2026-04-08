poesie e monologhi con cinzia virginia vaccari

Sabato 11 aprile alle 17,30 presso la Libreria Edison di Piazza Risorgimento ad Arezzo, Cinzia Virginia Vaccari terrà una lettura del suo monologo teatrale e presenterà la sua prima raccolta di poesie intitolata

Arezzo, 8 aprile 2026 – Un monologo teatrale e un libro di poesie. Cinzia Virginia Vaccari presenterà la sua prima silloge poetica “Tutti assolti tranne il cane” sabato 11 aprile alle 17,30 alla Libreria Edison di Piazza Risorgimento ad Arezzo. Un raccolta di cinquantadue poesie e un racconto breve che sta ottenendo numerosi riconoscimenti, tra cui il premio letterario “Khalo, Woolf, D’Arco tutti i colori delle donne e della loro bellezza” di Rimini, menzione speciale al premio internazionale "Leopold Senghor” di Milano, finalista al premio di poesia “Il Federiciano” ad Augusta e al premio “Mario Luzi” a Roma. “Per promuovere il libro ho... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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