Dai monologhi all' improvvisazione con il pubblico a Ferrara arriva la comicità dei ' Pota Boyz'

I 'Pota Boyz' portano la loro comicità a Ferrara dopo aver conquistato i palchi di altre città italiane. Giovedì 5 marzo, alle 21, la Sala Estense ospiterà il collettivo, formato da Tiberio Cosmin, Adriano Pariante, Andrea Salieri, Davide Priore, Davide Sberna e Giovanni Romano, che proporrà monologhi e improvvisazioni con il pubblico.

La satira dei ‘Pota Boyz’ sbarca a Ferrara. Giovedì 5 marzo, alle 21, la Sala Estense accoglierà il collettivo comico composto da Tiberio Cosmin, Adriano Pariante, Andrea Salieri, Davide Priore, Davide Sberna, Giovanni Romano. Nati attorno a una parola diventata simbolo del territorio bresciano, i ‘Pota Boyz’ hanno trasformato un’espressione iconica in un vero e proprio marchio di fabbrica: una comicità libera, diretta e autentica, pensata per il pubblico di oggi e costruita sul valore dell’esperienza dal vivo. Il ‘Pota Boyz Comedy Show’ è strutturato in due momenti (biglietti a 23 euro, posto unico, sul portale ‘Ciaotickets’).🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Venerdì sera, alla Sala San Luigi di Forlì, va in scena il ‘Pota Boyz Comedy Show’.

Venerdì sera la Sala San Luigi si riempie di risate con i Pota Boyz.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.