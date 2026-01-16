Il Pranzo Solidale itinerante, organizzato dal Centro della Carità del Vicariato di Aulla e Fivizzano

Si rinnova l’appuntamento con il Pranzo Solidale organizzato dal Centro della Carità del Vicariato di Aulla e Fivizzano "Beato Angelo Paoli", che si terrà domenica a Monti di Licciana, al teatro di Monti in via della Pieve, dopo la messa celebrata dal vescovo fra Mario Vaccari. Un evento che coinvolgerà circa novanta persone, tra volontari, parroci, ragazzi della pastorale, autorità e persone assistite, pensato come un momento di convivialità e condivisione. Il pranzo prevede cous cous e focaccette realizzate grazie alla collaborazione con l’Anspi di Licciana e la consegna di un piccolo regalo ai fratelli e alle sorelle che stanno attraversando un momento di necessità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dalla parte degli ultimi. Pranzo solidale itinerante con il vescovo Vaccari

