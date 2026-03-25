Si svolgerà nuovamente ad Alfonsine il Gran Premio Liberazione, una delle manifestazioni podistiche più tradizionali della zona. La corsa, che quest’anno raggiunge la sua 42ª edizione, ha una nuova data di svolgimento, confermando il suo appuntamento consolidato nel calendario locale. La manifestazione coinvolge atleti di diverse età e livelli, attirando numerosi partecipanti ogni anno.

Nuova data per il Gran Premio Liberazione, la classica podistica di Alfonsine giunta alla sua edizione numero 42. La prova infatti si sposta al 6 aprile, Lunedì di Pasquetta, offrendo una maniera nuova di festeggiare, magari smaltendo un po’ del pranzo pasquale. La gara romagnola ha un illustre passato nel corso del quale per lunghi anni era stata allestita la mezza maratona. Da qualche stagione si è virato verso i 10 km, inseriti nel Campionato Provinciale Uisp, al fianco dei quali sono previste le passeggiate ludico- motorie di 10 oppure 2,5 km. C’è da credere che anche in una data così particolare, la partecipazione sarà numerosa in una gara che vanta un assoluto prestigio soprattutto in ambito regionale e dei territori limitrofi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Corsa, torna ad Alfonsine il Gp Liberazione

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