Podismo | il Gp del Monteserra ‘Ragazzi del Vega 10’ festeggia la ventesima edizione

Il GP del Monteserra ‘Ragazzi del Vega 10’ si svolge sabato 28 febbraio, segnando la ventesima edizione. La gara, organizzata dal Criterium Podistico Toscano, si tiene a Pisa e richiama molti giovani atleti della regione. Quest’anno, la competizione si svolge su un percorso di circa 5 chilometri, attraversando le strade principali del quartiere Monteserra. Dopo il successo della Montecatini Half Marathon, questa corsa rappresenta un’occasione importante per i giovani podisti locali di mettersi alla prova. La partenza è prevista alle 10 del mattino.

Pisa, 18 febbraio 2026 – Dopo il più che positivo antipasto della Montecatini Half Marathon, il Criterium Podistico Toscano propone per sabato 28 febbraio il suo secondo appuntamento, il GP del Monteserra Ragazzi del Vega 10 che festeggerà il suo ventennale. Alla base dell’evento il ricordo delle 44 vittime dello schianto di un C-130H Hercules dell’Aeronautica Militare avvenuto il 3 marzo 1977. La prova, tutta in salita, si conclude infatti proprio davanti al monumento innanzato per ricordare i periti, appartenenti per la maggior parte all’Accademia Navale di Livorno. Una corsa che nel tempo ha assunto connotati sempre più prestigiosi, sia per le ragioni storiche che hanno portato alla sua creazione, sia per l’originalità del suo percorso, disegnato su 9. 🔗 Leggi su Lanazione.it

