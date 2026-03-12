Una nuova misura permette ai lavoratori delle piccole e medie imprese di ridurre l’orario di lavoro negli ultimi anni di carriera senza perdere i contributi pensionistici. Questa iniziativa, chiamata staffetta generazionale, mira a facilitare l’ingresso dei giovani nelle aziende, combinando pensione anticipata e part-time. La norma coinvolge specificamente chi lavora in PMI e si applica a chi si avvicina alla pensione.

Part time e pensione: la novità consiste nella facoltà di ridurre l’orario di lavoro negli ultimi anni di carriera senza perdere contributi per la pensione e, allo stesso tempo, favorire l’ingresso di giovani nelle aziende. Il nuovo part-time incentivato introdotto nella legge annuale sulle piccole e medie imprese (Ddl S. 1484-B) è stato approvato dal Parlamento il 4 marzo. Come funziona il part-time incentivato. La misura rappresenta una sperimentazione per il biennio 2026-2027 e riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato che matureranno i requisiti per il pensionamento entro l’inizio del 2028. Il meccanismo si inserisce nella logica della cosiddetta “staffetta generazionale”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Pensione anticipata con part-time, come funziona la nuova staffetta generazionale nelle Pmi

Articoli correlati

Leggi anche: Federmanager, staffetta generazionale, nuova base fiscale e più management in pmi

Lavoro in segreteria, full-time o part-time in Campania: anche senza esperienzaSe stai cercando un lavoro in ambito segreteria in Campania, tra le province di Napoli, Caserta, Salerno e Avellino, ci sono numerose...

Contenuti utili per approfondire Pensione anticipata

Temi più discussi: Pensione, chi va entro il 2027 può chiedere il part time: in busta paga una parte di contributi; Part-time agevolato fino alla pensione con aumento in busta paga: chi può richiederlo e come funziona; Caregiver: chi assiste un familiare può andare in pensione prima?; Pensione 2027: ecco il nuovo part-time agevolato per le piccole imprese.

Pensione anticipata spiegata: perché con 31 anni di contributi il margine di uscita resta molto limitatoPensione anticipata contributiva: chi può uscire prima dal lavoro La pensione anticipata contributiva INPS permette ad alcuni lavoratori di lasciare i ... assodigitale.it

Andare in pensione e continuare a lavorare part time: chi può farlo, in busta paga una parte dei contributiLa misura della legge sulle Pmi consente ai lavoratori vicini alla pensione di ridurre l’orario fino al 50%: contributi non versati in busta paga, ma l’azienda deve assumere un under 34 ... corriere.it

Donne penalizzate nell’accesso alla pensione anticipata: tutte le formule disponibili nel 2026 e i numeri INPS sul divario tra assegni pensionistici. facebook

Le nuove aliquote di rendimento per alcuni dipendenti statali valgono solo per la pensione anticipata. I chiarimenti dall'INPS - Pubblica Amministrazione / Pubblico, INPS x.com