Plaza Suite | al teatro di Orsogna Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio protagonisti del capolavoro di Neil Simon

Un hotel di lusso, una suite sempre uguale, una stanza che può contenere una vita intera o forse tre.È da questa intuizione semplice e potentissima che nasce “Plaza Suite”, uno dei testi più celebri di Neil Simon, capace di trasformare un luogo chiuso – la Suite 719 del Plaza Hotel di New York –. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

"I ragazzi irresistibili": Orsini e Branciaroli al teatro Pirandello per la commedia più amata di Neil SimonSigarette elettroniche e polmone da popcorn: moda innocua o rischio cardiovascolare sottovalutato? Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa...

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Ritorno a Plaza Suite: la commedia di Neil Simon al teatro Manzoni di Milano dal 15 ottobre 2023Al teatro Manzoni di Milano, si apre il sipario su un classico intramontabile della commedia: Plaza Suite di Neil Simon. Da questa sera fino al 27 ottobre, il palcoscenico ospiterà un racconto che, ... ecodelcinema.com