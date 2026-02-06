Domani sera al teatro Villoresi di Monza va in scena “Plaza Suite” con Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio. Lo spettacolo, diretto da Ennio Coltorti, si ripete anche domenica pomeriggio. La scena si prepara ad accogliere ancora una volta questa commedia, attirando il pubblico con attori noti e un adattamento curato.

Il teatro Villoresi si fa in tre. Domani alle 21 e domenica alle 16 è in programma “ Plaza suite “ con Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio, adattamento e regia Ennio Coltorti. Oltre ai 900 abbonati il teatro registra il tutto esaurito anche per i biglietti occasionali. Il direttore artistico Gennaro D’Avanzo (in foto), avrebbe dovuto respingere 300 persone. Altre 400 non hanno potuto assistere a “Indovina chi viene a cena“ gli scorsi 17 e 18 gennaio. Perciò D’Avanzo, d’accordo con le compagnie, ha deciso di attivare un terzo spettacolo, domenica sera alle 20.15. "Le compagnie sono già a Monza, così evitiamo di respingere il pubblico che ama il teatro", dice il direttore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Monza il Villoresi si fa in tre. Una replica in più per “Plaza Suite“ e per i titoli attesi al botteghino

A Monza, vicino al canale Villoresi, la polizia ha arrestato un uomo già noto alle forze dell'ordine per spaccio di sostanze stupefacenti.

53° Stagione di prosa PLAZA SUITE 10•02•2026 ore 21.00 Il primo episodio rappresenta la crisi della coppia che sfocia nel tradimento e nella separazione. I due coniugi si ritrovano nella stessa Suite della loro luna di miele e tentano di rianimare il matrimo facebook