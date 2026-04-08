Un team di ricercatori ha recuperato grandi quantità di plastica dal fondo marino, ma una volta arrivati in porto si sono trovati senza spazi dedicati allo smaltimento. La plastica, che si accumula negli ambienti marini, resta ancora senza soluzione efficace per il suo smaltimento una volta riportata a terra. La mancanza di strutture specifiche rende difficile gestire correttamente i rifiuti recuperati durante le operazioni di pulizia.

Pesca quintali di plastica dal fondo del mare, ma una volta sbarcato in porto non c’è un’area dove smaltirla. E’ questo il paradosso che denuncia Ediziano Lorenzini, per tutti Tiziano, pescatore di Bellaria, che pur pulendo le acque si ritrova senza alcun supporto. "Quando pesco i rifiuti finiscono nelle reti – spiega –. A volte anche quintali di plastica". Il disagio esplode però a terra. Mancando un punto di raccolta specifico al porto per i rifiuti marini, l’immondizia resta accatastata. "In questi giorni c’è proprio un mucchio di plastica in banchina. Abbiamo messo un telo per coprirla, soprattutto per non farla vedere ai turisti". Il pescatore ha cercato risposte dalle autorità competenti, sbattendo contro un muro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Plastica in mare, ma non c’è modo di smaltirla: "Siamo stati costretti a ributtarla in acqua"

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