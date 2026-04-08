Un rapporto di Legambiente segnala una grande quantità di rifiuti sulle spiagge italiane, con una media di 785 pezzi di plastica o mozziconi per ogni 100 metri di spiaggia. L’analisi si concentra sui detriti abbandonati lungo i litorali, evidenziando una presenza consistente di rifiuti di plastica e di mozziconi di sigarette. I dati sono stati raccolti durante le recenti ispezioni condotte sul territorio.

Legambiente ha diffuso un’analisi che evidenzia l’allarmante quantità di detriti lungo i litorali italiani, con una media di 785 rifiuti ogni 100 metri di spiaggia. I dati, raccolti in un arco temporale di 12 anni su 653 segmenti costieri, rivelano un ecosistema sotto pressione a causa della plastica e dei mozziconi di sigaretta. Il bilancio complessivo delle rilevazioni ammonta a oltre 512 mila scarti recuperati. Di questo totale, circa l’80% è composto da materiale plastico, che si conferma la principale fonte di inquinamento marino sia nella forma di oggetti integri che di piccoli frammenti. La plastica e il tabacco tra i principali contaminanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Plastica e mozziconi soffocano le spiagge: l’allarme di Legambiente

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