Sigarette più di 7 ogni dieci metri | i rifiuti invisibili che inquinano le spiagge italiane
Ogni dieci metri di spiaggia italiana si trovano più di sette mozziconi di sigaretta abbandonati. Questi piccoli rifiuti invisibili, spesso trascurati, rappresentano una delle principali fonti di inquinamento costiero. Le analisi recenti mostrano che i mozziconi si accumulano rapidamente, contaminando sabbia e mare. Molti turisti li notano solo quando si avvicinano alla battigia, ma i loro effetti si estendono ben oltre la vista. La presenza di questi residui si conferma un problema diffuso lungo tutta la penisola.
I mozziconi di sigaretta non sono solo testimoni di un vizio insalubre sulla sabbia. Sono uno dei principali rifiuti presenti sulle coste italiane, con conseguenze ambientali, ecologiche e sociali ben documentate dai monitoraggi più recenti. Secondo indagini ufficiali condotte da Legambiente e Ispra, le cicche non sono un dettaglio ma una componente strutturale del problema dei rifiuti spiaggiati nei nostri litorali e nel vicino mare. Il fenomeno racconta più di una brutta abitudine poco rispettosa dell’ambiente: è una sorta di specchio della relazione con la natura, dell’accumulo silenzioso di micro-inquinamento e di come le piccole singole azioni quotidiane si sommano generando un impatto enorme sull’ecosistema e la fauna.🔗 Leggi su Quifinanza.it
