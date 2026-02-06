Da classici a contemporanea | l’arte tra tradizione e innovazione

L’Accademia Perduta e Romagna Teatri portano un’offerta ricca di spettacoli per i giovani di Forlì. Non si tratta solo di assistere a rappresentazioni, ma di vivere un’esperienza artistica vera, fatta di confronto e partecipazione. La proposta si rivolge a chi vuole scoprire il teatro in modo diretto e coinvolgente, creando un ponte tra tradizione e innovazione.

**Arti e teatro in movimento: la proposta variegata di Accademia Perduta Romagna Teatri per i giovani forlivesi** È un'esperienza di teatro che non si limita a mostrare spettacoli, bensì a far vivere un'esperienza artistica, un'esperienza di confronto. Lo dice Ruggero Sintoni, co-direttore di Accademia Perduta Romagna Teatri, con un'ottica critica e aperta alla cultura contemporanea. La sua frase, come un'eco del teatro stesso, è stata l'ispirazione per l'edizione 2026 dei Campionati di Giornalismo, un evento ormai consolidato nel territorio forlivese, in cui il teatro si fonde con l'attualità, la tradizione e la ricerca artistica.

