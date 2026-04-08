Pisa celebra i 90 anni di Lamberto Maffei | due giornate tra neuroscienze cultura e società

A Pisa si svolgono due giornate di eventi dedicate a Lamberto Maffei, in occasione del suo 90° compleanno. Le manifestazioni, previste per il 9 e il 10 aprile, coinvolgono incontri e attività sui temi delle neuroscienze, della cultura e della società. La città si prepara ad accogliere studiosi e pubblico per celebrare questa ricorrenza con un programma che si concentra sulle sue contribuzioni e sul ruolo nel campo scientifico.

Pisa rende omaggio a Lamberto Maffei con due giornate di celebrazioni, in programma il 9 e 10 aprile, in occasione del suo 90° compleanno. Scienziato di fama internazionale, Maffei è stato una figura centrale nello sviluppo delle neuroscienze in Italia e nel dialogo tra scienza, cultura e società. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Nel salotto di Clara Maffei, tra cultura e idealiMilano e Bergamo celebrano la figura di Clara Maffei, protagonista della vita culturale e politica dell’Ottocento e simbolo del Risorgimento... Wall of Dolls celebra la Giornata della Donna con due giornate di eventi tra Genova e PortofinoIn occasione della Giornata Internazionale della Donna, Wall of Dolls Onlus Liguria promuove due giornate di eventi, venerdì 6 e sabato 7 marzo, tra...