Milano e Bergamo dedicano due mostre e un calendario di eventi alla figura di Clara Maffei, figura di spicco nel panorama culturale e politico dell’Ottocento e simbolo del Risorgimento italiano. La contessa, protagonista della vita pubblica di quel periodo, viene celebrata attraverso esposizioni e incontri che ne ripercorrono il ruolo e l’impegno. Le iniziative si svolgono nel salotto di Clara Maffei, un punto di riferimento per l’intera città.

Milano e Bergamo celebrano la figura di Clara Maffei, protagonista della vita culturale e politica dell’Ottocento e simbolo del Risorgimento italiano, con due mostre e un programma di appuntamenti dedicati alla vita della contessa. Il progetto espositivo coinvolge il Museo del Risorgimento e Casa Manzoni a Milano, insieme alla Biblioteca Civica Angelo Mai di Bergamo e al Cimitero Monumentale di Milano. Chi era Clara Maffei? Promotrice delle idee unitarie, irrequieta ed elegante protagonista di uno dei più noti salotti europei dell’epoca, la sua casa in via Bigli a Milano era una meta obbligata per gli intellettuali, i politici e gli artisti volti alla causa della nascente unità nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nel salotto di Clara Maffei, tra cultura e ideali

