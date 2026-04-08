Pirlo ricorda Lucescu | Non finirò mai di ringraziarti mi hai cresciuto come un figlio – FOTO

Andrea Pirlo ha pubblicato un messaggio di ringraziamento per Mircea Lucescu, ricordando il tecnico come una figura che lo ha cresciuto come un figlio. Pirlo ha espresso gratitudine e ha dichiarato di non smettere mai di ringraziarlo. Anche il tecnico italiano ha condiviso un messaggio di cordoglio per la scomparsa di Lucescu. La notizia della morte dell’allenatore romeno ha suscitato commozione nel mondo del calcio.

Giannini allarmato dalla Roma: «Non mi aspettavo un crollo del genere dopo quel pari con la Juve! Mancano cinque titolari per colmare il gap» Milan, Altafini va giù pesante: «Non sono sorpreso dall’uscita dal giro Scudetto. Leao? Vada a giocare altrove.Ecco chi vedrei bene in rossonero» Bologna, Lucumì rivela: «Contro l’Aston Villa non siamo favoriti ma vogliamo superare le aspettative. A volte sbaglio per superficialità, ecco la verità sul mio rinnovo» Chivu Inter, rinnovo e restyling: due i profili individuati per abbandonare la difesa a 3! L’idea rivoluzionaria Krol rivive il suo amore per Napoli: «Ogni volta che torno vengo inondato da tanti ricordi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pirlo ricorda Lucescu: «Non finirò mai di ringraziarti, mi hai cresciuto come un figlio» – FOTO Dopo tanti anni, Chiara Ferragni mostra il figlio Leo sui social: ecco le FOTO inaspettate, ma quanto è cresciuto?Dopo un periodo lontano dalla condivisione della sua quotidianità familiare, Chiara Ferragni è tornata a sorprendere i suoi follower con immagini... Morto Mircea Lucescu, ex allenatore anche dell’Inter: il ricordo del viaggio in auto con PirloIl mondo del calcio è in lutto per la morte di Mircea Lucescu, ex allenatore, tra le altre, di Pisa, Brescia, Reggiana e Inter. Temi più discussi: Lucescu, il giramondo che scoprì Pirlo. Ha allenato la Romania fino all'ultimo. Alla moglie preoccupata disse: Non posso scappare come un codardo; Addio a Mircea Lucescu, visionario del calcio che portava i giocatori al museo. Ha allenato Pisa, Brescia, Reggiana e Inter; Lucescu, il giramondo che scoprì Pirlo; Addio a Lucescu, l'uomo che ha vissuto di calcio fino all’ultimo giorno. Pagina 1 | Lucescu, addio a un maestro del calcio: da Pirlo a Douglas Costa, intuiva il talento prima di tuttiMircea ha guidato pure Inter, Pisa, Brescia, Reggiana. Simpatico, affabile, gentiluomo: colpiva non solo per le sue idee calcistiche. Quella Uefa con lo ... tuttosport.com Lucescu, il giramondo che scoprì Pirlo. Ha allenato la Romania fino all'ultimo. Alla moglie preoccupata disse: «Non posso scappare come un codardo»Una vita trascorsa in panchina. Ha vinto 37 trofei, ha lanciato Pirlo ad appena sedici anni e non ha voluto abbandonare la Romania nel momento del bisogno malgrado le gravi condizioni di salute ... corriere.it | Stagione 2002-03, Milan-Modena 2-1: Andrea Pirlo entra al posto di Redondo e realizza il rigore dell'1-0 al 77°. Nel finale segna Inzaghi e poi Scoponi per i gialloblu: 2-1 - facebook.com facebook