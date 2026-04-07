Il mondo del calcio piange la scomparsa di Mircea Lucescu, noto ex allenatore che ha guidato diverse squadre tra cui Pisa, Brescia, Reggiana e l’Inter. Tra i ricordi condivisi ci sono anche momenti di vita quotidiana, come un viaggio in auto insieme a un noto calciatore. La sua carriera ha attraversato molte squadre e momenti importanti nel panorama calcistico.

Il mondo del calcio è in lutto per la morte di Mircea Lucescu, ex allenatore, tra le altre, di Pisa, Brescia, Reggiana e Inter. Il tecnico è stato fino a pochi giorni fa alla guida della Romania e si è spento nella giornata di oggi. Morto Lucescu, un aneddoto con Pirlo (Ansa Foto) – calciomercato.it L’ex CT della Romania si è spento all’età di 80 anni. Tecnico molto legato al calcio italiano, Mircea Lucescu raccontò un interessante aneddoto sul rapporto con Andrea Pirlo che ebbe a disposizione durante la sua esperienza sulla panchina con il Brescia. “Andai a vederlo al Torneo di Viareggio – disse Lucescu in un’intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio – ma l’allenatore non lo schierò titolare. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Morto Mircea Lucescu, ex allenatore anche dell’Inter: il ricordo del viaggio in auto con Pirlo

Mircea Lucescu, morto a 80 anni l’ex allenatore dell’InterCalcio in lutto: è morto a 80 anni Mircea Lucescu, tra i più importanti allenatori rumeni di tutti i tempi con un lungo trascorso in Italia, dove ha...

Leggi anche: Addio a Mircea Lucescu, morto a 80 anni l’ex allenatore di Inter e Brescia

Temi più discussi: Mircea Lucescu in terapia intensiva dopo un malore: apprensione per l’ex tecnico del Brescia - BresciaToday; Calcio: è morto Mircea Lucescu, aveva 80 anni; Lucescu ricoverato in coma farmacologico dopo un infarto: condizioni stabili, ma gravi; Mircea Lucescu colto da doppio infarto, come sta il ct della Romania nonché ex allenatore di Inter e Brescia.

È morto Mircea Lucescu. L'ex allenatore di Inter, Galatasaray e Brescia aveva 80 anniÈ morto a 80 anni Mircea Lucescu, uno dei più grandi allenatori della storia del calcio europeo. Il tecnico rumeno è scomparso a. tuttomercatoweb.com

Addio a Mircea Lucescu, morto a 80 anni l’ex allenatore di Inter e BresciaIl tecnico era ricoverato da giorni in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Universitario di Bucarest ... ilgiorno.it

MondoNews. Federico Romanzi · Cielo. Morto Mircea Lucescu, il ct della Romania aveva 80 anni. Il tecnico più titolato nella storia del calcio romeno si è spento questa sera a Bucarest poco dopo le 19. Lucescu era ricoverato dall’inizio di aprile dopo un infarto - facebook.com facebook

Lutto nel calcio, è morto l'allenatore Mircea Lucescu x.com