Nel 2025, Aprilia si conferma leader nel settore delle moto sportive carenate in Italia con la RS 660, che si colloca al primo posto tra le più vendute, e la RS 457, che si posiziona al secondo. Questi modelli rappresentano le vendite più alte nel segmento, dimostrando la preferenza dei consumatori per le moto di questa marca e categoria.

Aprilia consolida la propria leadership nel mercato delle sportive carenate con un risultato che nel 2025 assume un valore ancora più netto: RS 660 è la moto più venduta in Italia nel suo segmento, seguita al secondo posto dalla RS 457. Le due sportive di piccola e media cilindrata superano insieme il 21% di segment share, confermando la bontà di una visione che ha saputo rinnovare il concetto stesso di moto sportiva stradale. Il successo delle due RS nasce infatti dalla capacità di unire leggerezza, prestazioni, contenuti tecnici di alto livello e una fruibilità quotidiana che le rende appetibili tanto ai motociclisti più giovani quanto ai piloti più esperti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Aprilia domina il mercato delle sportive: RS 660 e RS 457 sono le più vendute in Italia

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