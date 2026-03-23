I Carabinieri della stazione di Cerda - con i colleghi del reparto tutela agroalimentare di Messina, personale dell’Asl e dell’ispettorato del Masaf - hanno denunciato un 53enne, titolare di un’azienda agricola per gestione di rifiuti non autorizzata e combustione illecita dopo il ritrovamento nei terreni della società di scarti pericolosi già bruciati. L’area utilizzata per il rogo è stata sequestrata. L'uomo è stato anche sanzionato amministrativamente per possesso di fitofarmaci non smaltiti e per la mancanza del registro dei trattamenti fitosanitari. Durante controlli in un altra azienda un imprenditore di 52 anni è stato multato per la detenzione illecita di fitofarmaci non smaltiti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Fitofarmaci non smaltiti e scarti bruciati, denunciato un imprenditore agricolo del Palermitano

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