Il 8 aprile 2026, al Palapirossigeno di Rende, si è svolto il Campionato Regionale di Ginnastica Ritmica CSAIN. Durante la competizione, l’ASD Karate Club Monasterace ha ottenuto risultati di rilievo, qualificandosi ai campionati nazionali. La partecipazione e le performance delle atlete hanno attirato l’attenzione di molti presenti, segnando un momento importante per la squadra locale. La manifestazione ha visto confrontarsi diverse squadre della regione, con un’attenzione particolare alle esibizioni delle ginnaste.

L’ASD Karate Club Monasterace ha dominato il Campionato Regionale di Ginnastica Ritmica CSAIN, evento svoltosi al Palapirossigeno di Rende questo 8 aprile 2026. La società ha ottenuto numerosi successi individuali e di squadra, garantendosi l’accesso alla fase nazionale. Il bilancio tecnico vede 45 atlete schierate dalla società, un numero che testimonia una capacità di raccolta e preparazione notevole. Sotto la guida delle tecniche Marta Cherubino e Lucia Frangipane, le ginnaste hanno trasformato l’impegno costante in risultati concreti sulla pedana di Rende. L’organizzazione sportiva poggia sulla visione del presidente Guelfo Cherubino, il cui sostegno quotidiano ha permesso di promuovere i valori del fair play e della disciplina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pioggia d’oro a Rende: il Karate Club Monasterace vola ai Nazionali

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