Da Manfredonia e Mattinata, il Team Karate Zerulo ha conquistato 41 medaglie in diverse competizioni nazionali, portando il loro nome ai vertici della scena sportiva. La squadra ha partecipato a numerosi eventi, ottenendo risultati significativi che hanno attirato l’attenzione di federazioni e appassionati. Questi successi sono stati ottenuti attraverso la partecipazione a gare di karate di livello nazionale e regionale.

Si sono svolti il 7 e 8 marzo a Lanciano i Campionati Nazionali OPES-KTI e il Memorial Walter Cavallo, una delle competizioni più partecipate del panorama nazionale, con 31 società provenienti da tutta Italia e oltre 900 iscrizioni. Il sabato è stato dedicato alle gare di kata, mentre la domenica si sono disputate le competizioni di kumite. Tra i protagonisti della manifestazione il Team Karate Zerulo, presente con 30 atleti provenienti da Manfredonia e Mattinata, guidati dal Maestro Vincenzo Zerulo, cintura nera 4° dan di karate, insieme ai collaboratori Dario Granatiero, Gioacchino Specchio e Morrys Guerra. Ancora una volta il gruppo ha dimostrato compattezza, determinazione e un alto livello tecnico, confermando il lavoro costante svolto durante l’anno. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Da Manfredonia e Mattinata ai vertici nazionali: 41 medaglie per il Team Karate Zerulo

