Non più in difesa | l' iniziativa dell' ASD Yama Arashi Salerno in occasione della Giornata Internazionale della Donna

L’ASD Yama Arashi Salerno ha lanciato un'iniziativa intitolata “Non più [in] difesa” in occasione della Giornata Internazionale della Donna. La manifestazione si svolge in questa giornata per sensibilizzare su temi legati alla condizione femminile. L’associazione ha organizzato un evento pubblico che coinvolge la comunità locale, evidenziando l'importanza di affrontare questioni di genere senza più barriere o difese.

L’obiettivo è rafforzare la rete tra sport, formazione e prevenzione, offrendo alle donne strumenti pratici e culturali per sentirsi più consapevoli e più sicure “Non più in difesa”: questo il nome dell'iniziativa promossa in occasione della Giornata Internazionale della Donna, dall’ASD Yama Arashi Salerno. Si tratta di un momento di formazione e sensibilizzazione dedicato alla sicurezza e alla consapevolezza femminile. L’evento si terrà domenica 8 marzo alle ore 17:30, presso lo Studio di Formazione di Federica Panciulo, in Via G. Vacca 3537 a Salerno. L’incontro sarà guidato da tecnici qualificati e Maestri 4° Dan FIJLKAM di Judo e MGA (metodo globale autodifesa) dell’associazione, con un approccio teorico-pratico volto a fornire strumenti concreti di prevenzione e gestione del rischio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

