Kata Cup Csen | Yama Arashi trionfo piacentino con 18 medaglie e nuova generazione di atleti in crescita

Yama Arashi ha vinto la Kata Cup Csen, portando a casa 18 medaglie e dimostrando la crescita di giovani talenti. La squadra piacentina ha dominato le gare, mostrando sicurezza e tecnica. In particolare, i nuovi atleti si sono distinti per entusiasmo e determinazione, conquistando risultati importanti contro squadre più esperte. La vittoria conferma il lavoro di formazione e impegno che da anni porta avanti il club. L’evento si è svolto domenica nel centro sportivo di Piacenza, attirando numerosi appassionati e curiosi.

Karate, la Yama Arashi domina la Kata Cup Csen: un trionfo di medaglie e una nuova generazione di atleti. Sesto San Giovanni è stata teatro di un'eccezionale performance della Yama Arashi, la squadra di karate proveniente da Piacenza. La competizione, la Kata Cup Csen, si è conclusa con un impressionante bottino di 18 medaglie – tre ori, sette argenti e otto bronzi – conquistate dagli atleti piacentini in una competizione che ha coinvolti 250 partecipanti tra i 6 e i 36 anni. L'evento ha confermato il talento e la dedizione di una squadra in costante crescita, guidata dall'esperienza del maestro Imerio Gerevini.