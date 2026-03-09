Repubblica | Napoli futuro blindato con Conte fino al 2027 Fumata bianca a maggio

Il Napoli e Antonio Conte hanno raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto fino al 2027. L'intesa è stata definita a maggio, garantendo continuità alla guida tecnica della squadra. La notizia conferma la volontà di entrambi di proseguire il percorso insieme, con un impegno che durerà diversi anni. La firma del nuovo contratto è stata comunicata ufficialmente nelle ultime settimane.

Antonio Conte e il Napoli avanti insieme. Come racconta Marco Azzi su la Repubblica Napoli, il possibile "Conte ter" non rappresenta una novità: l'allenatore leccese è infatti legato al club azzurro da un contratto triennale in scadenza nel giugno 2027, senza clausole rescissorie e con un ingaggio tra i più alti della Serie A. Negli ultimi mesi non ci sono stati contatti con altri club e, come sottolinea Marco Azzi su la Repubblica Napoli, anche i rumors su un possibile ritorno alla Juventus circolati nella scorsa primavera erano infondati.