Dolcedo punta all’innovazione | il piccolo comune nel futuro dell’IA

Dolcedo ha deciso di investire nell’intelligenza artificiale per migliorare i servizi pubblici, motivata dalla volontà di modernizzare il paese. Il progetto prevede l’installazione di sistemi automatizzati per gestire meglio le pratiche dei cittadini e ridurre i tempi di attesa. Questa scelta mira a rendere più efficiente l’amministrazione comunale e a offrire risposte più rapide alle esigenze della comunità. La prima fase del piano è già in corso.

Dolcedo entra a pieno titolo nella rete ligure dell’innovazione tecnologica con un passo che potrebbe ridefinire il futuro del piccolo comune imperiese. L’adesione al progetto Genova Capitale dell’High Performance Computing per la Ricerca Biomedica & I.A. Factory rappresenta un’opportunità senza precedenti per trasformare l’entroterra in un polo di eccellenza per l’intelligenza artificiale e il supercalcolo. La decisione, guidata dal sindaco Giuseppe Rebuttato, è stata accolta all’unanimità dalla giunta comunale, che vede in questa iniziativa un’opportunità concreta per modernizzare l’ente e generare ricadute positive sul territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

