' Pino Biggi I grembi di Maria' in mostra alla chiesa della Spina

La chiesa di Santa Maria della Spina si appresta ad accogliere la mostra ‘I grembi di Maria’, dedicata alle opere del pittore Pino Biggi. La rassegna, curata da Paola Marini, è organizzata dall’associazione ‘Pino Biggi’ in collaborazione con ‘Il gabbiano’ e gode del patrocinio del Comune di Pisa. L’esposizione sarà visitabile nei prossimi giorni presso il locale religioso.