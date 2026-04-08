' Pino Biggi I grembi di Maria' in mostra alla chiesa della Spina
La chiesa di Santa Maria della Spina si appresta ad accogliere la mostra ‘I grembi di Maria’, dedicata alle opere del pittore Pino Biggi. La rassegna, curata da Paola Marini, è organizzata dall’associazione ‘Pino Biggi’ in collaborazione con ‘Il gabbiano’ e gode del patrocinio del Comune di Pisa. L’esposizione sarà visitabile nei prossimi giorni presso il locale religioso.
La Chiesa di Santa Maria della Spina si prepara a ospitare la mostra ‘I grembi di Maria’ del pittore Pino Biggi, a cura di Paola Marini, organizzata dall’associazione ‘Pino Biggi’ in collaborazione con l’associazione ‘Il gabbiano’ e con il patrocinio del Comune di Pisa.L’inaugurazione è fissata. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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