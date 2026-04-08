Pineto | 2,1 milioni per blindare Mutignano e creare un belvedere

Il Comune di Pineto ha approvato un progetto da circa 2,1 milioni di euro per rafforzare il versante Sud di Mutignano. L'intervento prevede il consolidamento di questa zona e la realizzazione di un belvedere, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e l’accessibilità dell’area. La decisione riguarda l’ultimo lotto dei lavori previsti per questa operazione di messa in sicurezza e valorizzazione del territorio.

Il Comune di Pineto ha dato il via libera al Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica per l’ultimo lotto dei lavori di consolidamento del versante Sud di Mutignano, un investimento che ammonta a 2.100.000 euro. L’iniziativa mira a chiudere il cerchio di un programma di mitigazione del rischio idrogeologico già in corso nella frazione, attraverso un intervento strutturale che punta a eliminare le fragilità del terreno e a valorizzare l’area circostante. Dalla stabilità geologica alla rinascita urbana. L’operazione prevede l’installazione di paratie composte da pali profondi, una soluzione tecnica necessaria per stabilizzare il versante Sud. A queste misure si aggiungeranno interventi di contenimento strutturale e diverse opere di sistemazione complementari. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pineto: 2,1 milioni per blindare Mutignano e creare un belvedere Secondo posto da blindare. Zenith contro BelvedereUltimo match prima della lunga sosta di due settimane del girone A di Eccellenza. Leggi anche: Serie C | Livorno-Pineto, le probabili formazioni. Venturato: "Crescere e migliorare il nostro obiettivo, sbagliato creare troppe aspettative" Argomenti più discussi: Ravenna vs Pineto 1-0; Finale | Abba Pineto – Gruppo Consoli Sferc Brescia in Diretta Streaming | DAZN IT; Samb, solo un punticino a Pineto: la missione salvezza diretta è molto complicata; Pineto, via agli interventi da 2,8 milioni alla Torre del Cerrano: chiusura temporanea al pubblico. DIRETTA | Pineto Bra (risultato finale 2-1): Nebuloso in pieno recupero! (Serie C, 14 marzo 2026)Passiamo all’angolo delle statistiche per la diretta di Pineto Bra, il nostro obiettivo è capire chi tra queste due squadre riuscirà nell’obiettivo di portare i tre punti al proprio mulino. Il Pineto ... ilsussidiario.net Il Pineto Calcio esprime i migliori complimenti al Benevento Calcio per il meritato obiettivo raggiunto! @beneventocalcioofficial Il Presidente Silvio Brocco - facebook.com facebook