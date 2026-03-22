La Zenith Prato affronta oggi alle 14 il Belvedere nell’ultima partita prima della pausa di due settimane del campionato di Eccellenza, girone A. La squadra cerca di consolidare il secondo posto in classifica, mentre il Belvedere si prepara a sfidare gli avversari nel match che potrebbe influenzare la posizione finale prima della sosta. La partita si svolge sul campo di casa della Zenith.

Ultimo match prima della lunga sosta di due settimane del girone A di Eccellenza. La Zenith Prato, oggi pomeriggio alle 14.30, tornerà al "Chiavacci" per ospitare il Belvedere in una sfida che potrebbe rivelarsi cruciale per difendere la seconda posizione solitaria in classifica. Gli amaranto stanno attraversando un buon momento di forma e sono reduci dalla bella vittoria dello scorso weekend sul campo del Real Forte Querceta, ma il Belvedere Calcio, al quarto posto con 43 punti, non è squadra da sottovalutare considerate le ambizioni di centrare almeno i playoff. Servirà, insomma, la miglior Zenith Prato in questo match casalingo valido come quartultima giornata della regular season: "Affronteremo una squadra molto forte, costruita con giocatori importanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Secondo posto da blindare. Zenith contro Belvedere

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