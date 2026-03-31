Solo donne la performance del laboratorio teatrale del Russell-Newton

Un laboratorio teatrale, avviato circa dieci anni fa come attività di Alternanza Scuola Lavoro, porta avanti un progetto chiamato “Solo donne”. La performance è stata realizzata dal laboratorio teatrale del Russell-Newton e coinvolge studenti del liceo, che si sono avvicinati all’arte scenica attraverso questa iniziativa. La rappresentazione ha visto la partecipazione delle studentesse del progetto.

Il progetto laboratoriale, nato da circa dieci anni come attività di “Alternanza Scuola Lavoro”, prevede l'avvicinamento all'arte scenica degli studenti del Russell-Newton. “Solo donne” è performance di immagini, danza e parole, che prevede lo studio del movimento corporeo prima in forma individuale poi in armonia con gli altri attori. Per questo spettacolo teatrale è stata stimolata la collaborazione tra i vari partecipanti e la massima serietà lavorativa, sia personale che collettiva con acquisizione di soft skills come gestione del tempo, public speaking, team working e problem solving. Fanno parte dello spettacolo 7 ballerine e 4 tecnici. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - “Solo donne”, la performance del laboratorio teatrale del Russell-Newton Articoli correlati Primo soccorso e uso del defibrillatore. Due incontri al Russell-NewtonL’Istituto Russell-Newton di Scandicci ha attivato due incontri di corso teorico-pratico per acquisire le tecniche base del Primo Soccorso ed essere... Orient Day, l’università raccontata da chi la vive. La nuova iniziativa del Russell-NewtonL'iniziativa, nata da un'idea di Lorenzo Nesi - laureato in matematica ed ex allievo dell'Istituto - e fortemente sostenuta dalla Dirigente... Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Solo donne, a performance del Laboratorio teatrale del Russell-Newton; Studenti-attori omaggiano la forza delle donne. Studenti-attori omaggiano la forza delle donneDa Malala ad Artemisia, ma anche Rosa Parks, le sorelle Mirabal: è dedicata alla forza delle Sole donne la performance teatrale con studenti e studentesse dell'istituto Russell Newton di Scandicci. rainews.it