House of the Dragon George RR Martin sbotta | Questa non è più la mia storia

Recentemente, George R.R. Martin ha espresso delusione riguardo a House of the Dragon, affermando che la serie non rappresenta più la sua storia originale. Dietro le quinte si è verificata una frattura tra l’autore e i creatori dello show, evidenziando differenze di visione e interpretazione. Questa situazione riflette le sfide di adattare un universo complesso come quello di Martin per il grande schermo.
Dietro le quinte di House of the Dragon non si è consumato uno scontro tra fazioni immaginarie, ma una frattura reale e profonda tra l’autore del mondo narrativo e chi lo ha portato sullo schermo. Quello che all’inizio sembrava un esempio virtuoso di collaborazione tra George R. R. Martin e Ryan Condal si è trasformato, nel corso della seconda stagione, in un conflitto creativo e gestionale che ha coinvolto direttamente HBO. Le tensioni non nascono da divergenze marginali, ma da decisioni che, secondo Martin, incidono sull’architettura stessa del racconto e sul suo sviluppo futuro. Ora lo scrittore torna sull’accaduto, in una cover story per The Hollywood Reporter. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
