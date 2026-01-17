House of the Dragon George RR Martin sbotta | Questa non è più la mia storia

Recentemente, George R.R. Martin ha espresso delusione riguardo a House of the Dragon, affermando che la serie non rappresenta più la sua storia originale. Dietro le quinte si è verificata una frattura tra l’autore e i creatori dello show, evidenziando differenze di visione e interpretazione. Questa situazione riflette le sfide di adattare un universo complesso come quello di Martin per il grande schermo.

Dietro le quinte di House of the Dragon non si è consumato uno scontro tra fazioni immaginarie, ma una frattura reale e profonda tra l’autore del mondo narrativo e chi lo ha portato sullo schermo. Quello che all’inizio sembrava un esempio virtuoso di collaborazione tra George R. R. Martin e Ryan Condal si è trasformato, nel corso della seconda stagione, in un conflitto creativo e gestionale che ha coinvolto direttamente HBO. Le tensioni non nascono da divergenze marginali, ma da decisioni che, secondo Martin, incidono sull’architettura stessa del racconto e sul suo sviluppo futuro. Ora lo scrittore torna sull’accaduto, in una cover story per The Hollywood Reporter. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - House of the Dragon, George R.R. Martin sbotta: “Questa non è più la mia storia”

Leggi anche: Dragons in house of the dragon: tutte le dimensioni dai più piccoli ai più grandi

Leggi anche: Scena più scioccante di house of the dragon tre anni dopo sorprende ancora

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

George R.R. Martin spiega i problemi con House of the Dragon e il suo produttore; House of The Dragon: la quarta stagione sarà l’ultima; House of the Dragon, George R.R. Martin: «Col producer rapporti tesissimi». E Sansa Stark diventa Lara Croft; House of the Dragon – Conferme sul futuro.

George R.R. Martin spiega i problemi con House of the Dragon e il suo produttore - Martin sembrano non essere ottimali, ma ora lo scrittore spiega esattamente cosa sia accaduto. msn.com