Premio Solinas lancia Experimenta Serie | 120mila euro e il supporto di Rai Fiction per i nuovi talenti della serialità

Il Premio Solinas ha annunciato il lancio di Experimenta Serie, un concorso che offre 120 mila euro e il supporto di Rai Fiction ai giovani autori under 45. La scelta mira a trovare idee originali per nuove serie TV e a dare spazio ai talenti emergenti nel settore. Tra i partecipanti, molti si sono già fatti notare con progetti innovativi e trame sorprendenti.

Il Premio Solinas riapre le porte all'innovazione con il lancio di Experimenta Serie, il concorso dedicato agli autori under 45 che punta a scoprire e sviluppare progetti seriali innovativi. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con Rai Fiction, mira alla selezione di racconti della durata compresa tra i 20 e i 25 minuti, offrendo ai vincitori non solo una borsa di studio, ma l'opportunità reale di realizzare un episodio pilota con un budget massimo di 120.000 euro. L'obiettivo del bando è spingere i creativi a sfruttare le nuove tecnologie digitali per sperimentare forme di narrazione low budget, destinate a uno sfruttamento multimediale e multipiattaforma.