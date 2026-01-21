A Folgaria, Skigast ha ospitato un evento dedicato alla solidarietà, coinvolgendo 27 giovani con disabilità, allievi di Gast. Le loro attività sulle piste di Passo Coe hanno rappresentato un momento di integrazione e condivisione, dimostrando l’importanza dello sport come strumento di inclusione. Un’occasione per promuovere valori di solidarietà e rispetto, valorizzando l’impegno dei maestri e dei partecipanti.

Skigast a Folgaria è stata una ’kermesse’ intensa ed emozionante ancora una volta. Erano ben 27 i ragazzi con disabilità di diversa tipologia, allievi di Gast, che oltre a colorare i verde, blu e rosso le piste di Passo Coe – Folgaria, hanno riempito di meraviglia ed emozione i cuori di chi li ha visti in azione. Tutti i partecipanti, di età compresa tra i 9 e i 45 anni, hanno sciato con gli sci in piedi o con Dualski e monosci in modalità sitting, da tre a sei ore al giorno per quattro giorni, accompagnati dal Team Skigast e dai maestri della scuola sci. Così Giacomo Cibelli, presidente di Gast e motore del progetto: "E’ sempre una grandissima emozione, ogni anno vediamo i progressi dei ragazzi e la loro gioia, con quella delle loro famiglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La solidarietà in pista coi maestri del Gast

