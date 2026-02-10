Crans-Montana i feriti e l' orrore | la notte di Capodanno… cosa sta emergendo

La notte di Capodanno a Crans-Montana si è trasformata in un incubo. Un incendio ha distrutto il bar Le Constellation, lasciando diversi feriti. Le forze dell’ordine stanno indagando e sembrano puntare il dito contro le autorità locali. La scena è ancora sotto shock e le autorità sono sotto pressione per chiarire cosa sia successo davvero.

L’inchiesta sull’incendio devastante al bar Le Constellation nella notte di Capodanno si allarga pericolosamente verso le autorità locali. Il bilancio è tragico: 41 morti, tra cui diversi giovanissimi e almeno sei italiani, e oltre 115 feriti, molti con ustioni gravi e intossicazioni da fumi tossici che hanno lasciato segni indelebili. L’avvocato milanese Fabrizio Ventimiglia, che rappresenta i familiari di Sofia Donadio – una delle sopravvissute più gravi –, ha depositato un’istanza alla Procura di Sion per indagare non solo sui proprietari Jacques e Jessica Moretti (indagati per omicidio colposo plurimo, lesioni e incendio colposo), ma soprattutto sul Comune di Crans-Montana e sul Canton Vallese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

