L’Aeroporto di Fiumicino avrà la quarta pista cara ai Benetton Ma invaderà la Riserva naturale del litorale romano

L’Aeroporto di Fiumicino si espande con la nuova pista, la quarta, che prenderà spazio in una zona protetta del litorale romano. I lavori sono già in corso e la decisione ha sollevato molte polemiche. La pista, sostenuta dai Benetton, invaderà parte della Riserva naturale, una zona molto apprezzata per la sua biodiversità. La questione divide: da un lato c’è la necessità di aumentare i collegamenti, dall’altro c’è la tutela dell’ambiente. Intanto, l’area naturalistica rischia di essere compromessa, mentre

L’aeroporto di Fiumicino “Leonardo da Vinci” si allargherà con la Pista 4, sconfinando in un’area naturalistica. Il 13 gennaio il piccolo Comune alle porte di Roma ha approvato la proposta di riperimetrazione del vincolo della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, un progetto caro ai Benetton azionisti di AdR (Aeroporto di Roma), società del gruppo Mundys che gestisce gli scali di Fiumicino e Ciampino. L’ampliamento previsto di 267 ettari, ne includerà 150 all’interno della Riserva. I benefici sarebbero nei numeri. A fronte dei circa 9 miliardi di euro investiti da la capacità del principale hub aereoportuale italiano verrà incrementata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Fiumicino sta modificando i confini della Riserva Naturale per consentire l'ampliamento dell’aeroporto, che prevede la costruzione di una quarta pista.

L’opposizione a Fiumicino interviene sulla proposta di realizzare una quarta pista all’aeroporto “Leonardo da Vinci”, sottolineando come la creazione di una Riserva naturale non possa essere eliminata semplicemente con una delibera.

