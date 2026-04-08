Piccoli chef alla prova tra gioco e fantasia con la Pastry School di Bluey

Dal 10 al 12 aprile presso il centro commerciale Le Maioliche di Faenza si svolgerà la Pastry School di Bluey, un evento dedicato ai bambini. Per tre giorni saranno allestiti laboratori di cucina in cui i piccoli partecipanti potranno cimentarsi in attività creative ispirate al mondo di Bluey. L’iniziativa mira a coinvolgere i bambini attraverso il gioco e la fantasia, offrendo un’esperienza pratica e divertente legata alla cucina.