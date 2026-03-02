Bergonzoni | Io sono stanco vivo | con le parole gioco dò forma alla fantasia

Giovedì 5 marzo, al Teatro Donizetti, sarà in scena lo spettacolo «Arrivano i dunque» di Alessandro Bergonzoni, autore e regista noto per il suo modo di usare le parole per giocare con la fantasia. Bergonzoni ha dichiarato di essere stanco di sentirsi “vivo” e di usare il linguaggio come un modo per dare forma alla propria immaginazione.

L’INTERVISTA. Giovedì 5 marzo l’autore e regista Alessandro Bergonzoni sarà al Teatro Donizetti con lo spettacolo «Arrivano i dunque». «Cospargete il vostro capo di cenere, il vostro capo vi licenzierà»: taaac! Eccoci già catapultati nel mondo surreale, metafisico, “swiftiano” di Alessandro Bergonzon i. L’attore, autore e regista bolognese sarà in città dove giovedì 5 marzo (ore 20.30) presenterà al Teatro Donizetti il suo nuovo spettacolo intitolato «Arrivano i dunque (Avannotti, Sole blu, e la storia della giovane Saracinesca)» spettacolo con il quale prosegue la Stagione di Altri Percorsi della Fondazione Teatro Donizetti. La regia è dello stesso Alessandro Bergonzoni, che firma anche le scene, e di Riccardo Rodolfi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

