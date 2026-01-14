Parcheggio di piazzale Africa le sbarre mai entrate in funzione sono già malconce | FOTO
Il parcheggio di piazzale Africa, situato nella zona dei palazzi di vetro delle Pietrare, continua a presentare problemi. Le sbarre, mai entrate in funzione, mostrano già segni di deterioramento. La situazione, che si trascina da tempo, solleva dubbi sulla gestione e sulla sicurezza dell’area, aggravando la percezione di inefficienza e abbandono. Una situazione che richiede interventi concreti per garantire funzionalità e tutela dei cittadini.
Sembrava la volta buona, invece siamo costretti a scriverne ancora. La saga del parcheggio delle Pietrare, nella zona dei palazzi di vetro, si arricchisce di un nuovo, grottesco capitolo che oscilla tra la beffa e la maledizione.Facciamo un passo indietro. Era lo scorso maggio quando l'area di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Leggi anche: Luis Sal e le sue foto spuntate sui gruppi Facebook di donne single: «Non sono io, mi hanno rubato l’identità. Sono già fidanzato»
Leggi anche: Cuori e zampe oltre le sbarre, i cani in aiuto dei detenuti di Mammagialla | VIDEO e FOTO
Parcheggio di piazzale Africa, le sbarre mai entrate in funzione sono già malconce | FOTO.
Nella stradina che collega il piazzale ovest della stazione con il parcheggio per i dipendenti, forse nel punto dove l'assassino si era nascosto. Il servizio facebook
È successo poco prima delle 19 nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. Sul posto, la polizia ferroviaria e la squadra mobile, con il medico legale x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.