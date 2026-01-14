Parcheggio di piazzale Africa le sbarre mai entrate in funzione sono già malconce | FOTO

Il parcheggio di piazzale Africa, situato nella zona dei palazzi di vetro delle Pietrare, continua a presentare problemi. Le sbarre, mai entrate in funzione, mostrano già segni di deterioramento. La situazione, che si trascina da tempo, solleva dubbi sulla gestione e sulla sicurezza dell’area, aggravando la percezione di inefficienza e abbandono. Una situazione che richiede interventi concreti per garantire funzionalità e tutela dei cittadini.

