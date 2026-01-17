Svolta per Viterbo verso il primo parcheggio multipiano | Nella sede di Francigena a San Biele

Nella sede di Francigena a San Biele, si apre una nuova fase per Viterbo con l’approvazione del primo parcheggio multipiano. Dopo un percorso di confronto, la sindaca Chiara Frontini e l’amministrazione comunale hanno deciso di realizzare questa struttura, destinata a migliorare la mobilità e la gestione del traffico nel centro cittadino. L’intervento rappresenta un passo importante per lo sviluppo sostenibile e l’efficienza dei servizi urbani.

L'amministrazione Frontini, dopo qualche incertezza, approva il documento di indirizzo e inserisce il progetto nel piano delle opere pubbliche. L'area di sosta vicina a mura e stazione di porta Romana, a servizio di centro storico, pendolari, università e cittadini Parcheggio multipiano a San Biele, alla fine la sindaca Chiara Frontini e la sua amministrazione si sono convinti. Dopo qualche incertezza, la giunta ha approvato il Documento di indirizzo alla progettazione per la realizzazione del multiparking nell'area del deposito Francigena. Per chi oggi guida il Comune di Viterbo, si tratta di “un intervento strategico per la mobilità urbana e per il miglioramento dell'accessibilità al centro storico”. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Leggi anche: La Viterbo che vorrei: "Centro chiuso alle auto, parcheggio multipiano e più bus" Leggi anche: Il parcheggio San Martino esiste già. Non è il multipiano ma sta al Mandracchio Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Casa Viterbo, un laboratorio aperto alla città; Rafforzamento della presa in carico e dell'accompagnamento sociale, presentato il master di primo livello. Aeroporto di Viterbo, Notazio (Aero Club): “Passo decisivo verso l’apertura civile: plauso al lavoro di ENAC Servizi” - Un importante traguardo segna il futuro dello scalo di Viterbo “Tommaso Fabbri”. etrurianews.it

VITERBO – Per il secondo anno di fila, la manifestazione si è svolta lontano dalla tradizionale sede di piazza del Comune, trovando spazio in piazza della Rocca #befana #viterbo - facebook.com facebook

Roma–Viterbo: 160 milioni per la svolta tecnologica della linea x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.