Paura in piazza del Plebiscito cade una pietra dal colonnato della basilica di San Francesco di Paola

Nel pomeriggio di mercoledì 11 marzo, i carabinieri del nucleo Radiomobile di Napoli sono intervenuti in piazza del Plebiscito, lato rampe Paggeria, dopo che una pietra si è staccata dal colonnato della basilica di San Francesco di Paola. La caduta ha provocato paura tra i passanti, ma non si sono registrati feriti. L’area è stata messa in sicurezza dagli agenti.

