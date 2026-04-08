Al Pecci torna Pezzi Unici, la rassegna dedicata al cinema queer organizzata in collaborazione con Arcigay. L’evento si svolge ogni giovedì sera alle 21, con quattro proiezioni in lingua originale sottotitolate. I film scelti affrontano temi di identità, desideri e trasformazioni, offrendo uno sguardo su diverse esperienze senza seguire schemi predeterminati. La rassegna si propone di presentare pezzi unici nel panorama cinematografico.

Al Pecci torna Pezzi Unici, la rassegna di cinema queer in collaborazione con Arcigay, quattro appuntamenti, ogni giovedì alle 21, in lingua originale e sottotitoli, capaci di raccontare identità, desideri e trasformazioni senza aderire a modelli prestabiliti. La rassegna si apre domani con un’anteprima nazionale, En el Camino di David Pablos (foto), tra i titoli più apprezzati della Mostra del Cinema di Venezia 2025: un racconto queer on the road lungo le autostrade del Messico, audace nello sguardo e nella costruzione narrativa. Collegamento con il regista David Pablos al termine della proiezione. Il 16 aprile è la volta di Sorry Baby,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pezzi unici, il cinema queer al Pecci

Ecco il Capodanno cinese. Sogni del cinema al Pecci. I giochi e le visite guidateNel segno del Cavallo di fuoco: prende forma il cartellone degli appuntamenti del Capodanno cinese 2026.

Leggi anche: Il progetto Agorà a Milano. Pezzi unici ispirati a Matilde

Temi più discussi: Pezzi unici, il cinema queer al Pecci; AMTS 2026: dati finali e qualche considerazione; Lopresto (Collezione Lopresto): A Pietrarsa con Vintage Vibes una delle più importanti mostre dedicata al mondo dei trasporti.

Pezzi unici, il cinema queer al PecciAl Pecci torna Pezzi Unici, la rassegna di cinema queer in collaborazione con Arcigay, quattro appuntamenti, ogni giovedì alle ... lanazione.it

Programmazione 23-29 novembre Rai e Mediaset: Pezzi Unici la domenica, il Processo venerdìDomenica 24 novembre sarà caratterizzata dalle fiction. Infatti, su Rai Uno verrà trasmessa 'Pezzi Unici' con Sergio Castellitto, Come ogni domenica su Rai Due ci sarà 'Che tempo che fa' con Fabio ... it.blastingnews.com

Siamo tutti pezzi unici e dobbiamo apprezzarci per quello che valiamo . . #rccontroilbullismo #siategentili #intervista #sensibilizzazione #empatia - facebook.com facebook