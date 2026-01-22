Il progetto Agorà a Milano Pezzi unici ispirati a Matilde

Il progetto Agorà di Milano presenta pezzi unici realizzati da venti artigiani e giovani designer del Reggiano. Questa iniziativa, che mette in mostra il talento e la tradizione del territorio, sarà esposta in anteprima da oggi a domenica durante la fiera internazionale Milano Home. Un’occasione per scoprire creazioni ispirate a Matilde, simbolo di autenticità e qualità del made in Reggio.

Il made in Reggio sbarca a Milano. Il progetto Agorà, realizzato da venti artigiani e giovani designer del territorio reggiano, sarà presentato in anteprima da oggi a domenica nell’ambito della fiera internazionale Milano Home. Maestri artigiani, artisti, designer, commercianti e aziende enogastronomiche si sono resi disponibili ad allargare i propri orizzonti, a collaborare e a mettere in comune idee e competenze per creare manufatti e pezzi unici ispirandosi alla figura iconica e carismatica di Matilde di Canossa. Così a Milano Home, in una piazza ideale di 400 metri quadrati, saranno esposti oggetti, profumi, gioielli, mobili, complementi d’arredo, abiti e mise en place. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

