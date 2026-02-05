Il Capodanno cinese 2026 si apre con una serie di eventi al Pecci. La città si prepara a festeggiare con giochi, visite guidate e un ricco programma dedicato ai sogni del cinema. Tutti gli appuntamenti si svolgono nel segno del Cavallo di fuoco, simbolo della nuova stagione. La partecipazione è già alta, con molte persone pronte a scoprire le tradizioni e le iniziative in programma.

Nel segno del Cavallo di fuoco: prende forma il cartellone degli appuntamenti del Capodanno cinese 2026. A dare il via ai festeggiamenti il suono benaugurale della campana al tempio buddista Pu Hua di piazza della Gualchierina, martedì 16 febbraio alle 17, la mezzanotte di Pechino. La giornata clou sarà domenica 22 febbraio con la sfilata che culmina in centro storico, i grandi dragoni e la spettacolare danza del Leone. Secondo il calendario lunare cinese il Cavallo di fuoco è simbolo di energia, passione e coraggio, prelude a nuovi progetti e scelte importanti. La festa è organizzata dall’ Associazione buddista della comunità cinese in Italia, il programma collaterale di attività, mostre e visite guidate dall’Associazione Orientiamoci in Cina, in collaborazione con il Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ecco il Capodanno cinese. Sogni del cinema al Pecci. I giochi e le visite guidate

Approfondimenti su Capodanno Cinese

Vieni a scoprire Villa Spina, una storica residenza situata nei pressi della Palazzina Cinese.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Capodanno Cinese

Argomenti discussi: Torna il Capodanno cinese a Prato: ecco gli appuntamenti da non perdere; Capodanno cinese 2026: ecco quando sarà e come festeggiarlo a Roma tra cibo e eventi da non perdere; Buon Capodanno Cinese: ecco come lo festeggia la moda; Capodanno cinese 2026: Draco Malfoy di Harry Potter trasformato in simbolo di buona fortuna. Ecco perché.

Ecco il Capodanno cinese. Sogni del cinema al Pecci. I giochi e le visite guidateI festeggiamenti iniziano il 17 febbraio, il programma delle iniziative collaterali . La mostra che racconta le imprese dei fratelli Shaw, gli artisti a Lanarchico. tour a Chinatown e al tempio buddis ... lanazione.it

Roma si tinge di rosso, il Capodanno Cinese 2026 invade Piazza Vittorio con spettacoli, street food e dragoni. Ecco quandoRoma si tinge di colori e simboli d’Oriente: il Capodanno Cinese 2026 porta dragoni, street food e rituali antichi nel cuore della città. msn.com

CAPODANNO CINESE Foto di Erika Corsolini facebook

Capodanno Cinese a Prato A febbraio 2026 si svolgeranno in città le celebrazioni del Capodanno Cinese. Avvio il 16 febbraio, sfilata principale domenica 22 febbraio. Programma e aggiornamenti pratoturismo.it/it/cosa/idee-e… x.com