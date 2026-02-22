Export italiano in aumento dove il Made in Italy è più venduto all’estero

L'aumento delle esportazioni italiane nel 2025 deriva da una maggiore domanda di prodotti alimentari e moda all’estero. I dati pubblicati dall’Istat a inizio 2026 mostrano che le vendite all’estero sono cresciute rispetto all’anno precedente, rafforzando la posizione delle aziende italiane sui mercati internazionali. Questa tendenza si verifica anche grazie alla ripresa della domanda in alcuni paesi europei e al successo delle campagne di promozione del Made in Italy. La situazione rimane comunque influenzata da tensioni geopolitiche e fluttuazioni economiche globali.

Il 2025 si è chiuso con un quadro complessivamente positivo per il commercio estero italiano. I dati di dicembre, pubblicati dall'Istat a inizio 2026, confermano una crescita su base annua e un miglioramento del saldo commerciale, in un contesto internazionale caratterizzato da tensioni geopolitiche, rallentamento della domanda europea e riallineamento delle catene globali del valore. Il dato interessante, però, non è soltanto quello percentuale, ma la qualità della crescita. Alcuni settori, infatti trainano più di altri, in mercati che rispondono meglio all'export italiano nel medio periodo.