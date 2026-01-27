No all’accorpamento delle scuole Petizione on line | oltre 1400 firme

La petizione online contro l’accorpamento delle scuole Don Milani e De Filis ha raccolto oltre 1.400 firme. Promossa da genitori, studenti, lavoratori e cittadini di Terni, mira a tutelare l’identità e l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche locali. La mobilitazione riflette le preoccupazioni della comunità e l’importanza di mantenere le scuole come punti di riferimento per il territorio.

Oltre 1400 firme sulla petizione on line “No all’accorpamento delle scuole Don Milani e De Filis“. "Noi sottoscritti, lavoratori e lavoratrici della scuola, genitori, studenti e cittadini di Terni, in rappresentanza della comunità scolastica territoriale – si legge nella petizione sulla piattaforma specializzata change.org –, fermamente opposti al progetto di accorpamento della Direzione Didattica “Don Milani”e dell’Istituto comprensivo “De Filis”, chiediamo con forza la sospensione immediata di qualsiasi ipotesi di provvedimento di accorpamento, avviato senza un reale e trasparente confronto con i diretti interessati: il personale scolastico (docente e Ata), le famiglie e gli studenti; l’apertura di un tavolo di confronto pubblico dove siano ascoltate le istanze di tutte le componenti scolastiche e territoriali, per valutare soluzioni alternative che non prevedano la soppressione di autonomie scolastiche radicate nel territorio; garanzia di investimenti per il potenziamento e la sicurezza di entrambi gli istituti, in quanto presidi educativi, sociali e culturali insostituibili per i rispettivi quartieri". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "No all’accorpamento delle scuole". Petizione on line: oltre 1400 firme Approfondimenti su Scuole Terni Terni, oltre 1500 firme contro l’accorpamento tra ‘De Filis’ e ‘Don Milani’: “Un ‘mostro’ di milleduecento studenti da gestire” A Terni, oltre 1500 firme sono state raccolte contro l’accorpamento tra le scuole ‘De Filis’ e ‘Don Milani’. AltraPsicologia supera quota diecimila firme: la petizione per l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole raccoglie ampio consenso su Change.org La petizione promossa da AltraPsicologia sulla piattaforma Change. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Scuole Terni Argomenti discussi: No all’accorpamento delle scuole. Petizione on line: oltre 1400 firme; Larghetti (AVS): No al dimensionamento scolastico voluto dal governo; Assemblea a Castel San Pietro contro l’accorpamento delle scuole previsto dal Governo; Don Milani e De Filis, matrimonio da mille alunni: Sospendere qualsiasi ipotesi di accorpamento. Lazio. No all’accorpamento forzato delle strutture complesseancora una volta mi trovo nella necessità di segnalarle una forte anomalia gestionale che si sta diffondendo a macchia d’olio nel Lazio, segno di un fraintendimento di funzioni, certamente non ... quotidianosanita.it 118. No all’accorpamento in unica struttura delle componenti territoriale e ospedalierela SIS118, Società Italiana Sistemi 118, è lieta di constatare che diverse Società Scientifiche, coinvolte direttamente o solo marginalmente nelle attività di emergenza sanitaria, si esprimano in ... quotidianosanita.it Terni: Prosegue la mobilitazione contro l’ipotesi di accorpamento della Don Milani con la De Filis. Venerdì pomeriggio, nella palestra della scuola primaria Donatelli, in via Vodice a Terni, si è svolta un’assemblea molto partecipata da genitori, docenti e cittadin - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.