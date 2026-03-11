Petizione | raccolte 250 firme per l’acqua nelle case sparse

Una petizione ha raccolto 250 firme a favore dei residenti di via Reale Voltana e delle zone vicine, nel territorio comunale di Alfonsine. Le famiglie che vivono in questa area segnalano da anni problemi legati all’approvvigionamento dell’acqua nelle loro abitazioni, evidenziando criticità che ancora non sono state risolte. La richiesta si concentra sul miglioramento della fornitura idrica per le case sparse della zona.

Una petizione a sostegno dei residenti di via Reale Voltana e delle aree limitrofe, in una porzione del territorio comunale alfonsinese in cui risiedono famiglie che da anni lamentano "gravi criticità dovute all’approvvigionamento idrico (.). Nuclei famigliari costretti a vivere in una situazione definita dagli stessi cittadini come indegna, con lavori mai risolutivi e responsabilità che continuano a rimanere senza risposta". A promuovere un’iniziativa finalizzata al deposito di una petizione popolare (ai sensi del Regolamento comunale per la partecipazione e l’iniziativa popolare) è un Comitato Cittadino composto da Ivana Dedus, Cristina Santolini, Francesco Del Vecchio e Fabrizio Pozzetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Petizione: raccolte 250 firme per l’acqua nelle case sparse Articoli correlati "Aumentare controlli e telecamere". La petizione: raccolte già 630 firmeIntensificare i controlli con pattuglie soprattutto nelle ore serali, installare caditoie con gancio antifurto almeno nelle vicinanze degli esercizi... Riconoscimento del sommergibile “Velella” quale Sacrario militare subacqueo: 3mila firme raccolte, la petizione continuaL’Associazione Salerno 1943 annuncia che la petizione per il riconoscimento del sommergibile “Velella” quale Sacrario militare subacqueo ha superato... Contenuti utili per approfondire Petizione raccolte 250 firme per... Temi più discussi: Petizione: raccolte 250 firme per l’acqua nelle case sparse; Stop macellazione dei cavalli, petizione ha raccolto 250 mila firme; MACELLAZIONE DEGLI EQUIDI, 250 MILA FIRME PER CHIEDERE LO STOP; Malamovida alla Leccia, arriva la raccolta di firme dei residenti. Beni confiscati: Libera, raccolte 100mila firme per chiedere che il 2% del Fondo unico di giustizia venga destinato al riutilizzo pubblico e socialeSono già 100mila le firme raccolte per promuovere il riutilizzo sociale di tanti nuovi spazi sottratti alle mafie. Un primo traguardo raggiunto da Libera, nella tre giorni di mobilitazione in occasion ... agensir.it Lazio. Centro alcologico a rischio chiusura. Parte la petizione: in 5 giorni raccolte 5mila firmeIl taglio dei fondi, la mancata proroga dei contratti di collaborazione e il mancato espletamento dei bandi concorsuali causerà, oltre alla perdita di posti di lavoro, un crollo vertiginoso della ... quotidianosanita.it Offida, petizione dei cittadini portata a Massa: “L’ascolto e il confronto sono la nostra strada” facebook Petizione per favorire il riciclato Made in Europe. La campagna "Circular Plastics Made in Europe" è sostenuta da diverse associazioni europee del settore. Chiede di non conteggiare quello extra UE ai fini dei target di riciclato nei prodotti - polimerica.it/articol x.com