Monitoraggio peste suina Obiettivo contenere il virus per limitare i futuri contagi

Il monitoraggio della peste suina africana è fondamentale per contenere la diffusione del virus e prevenire nuovi contagi. Il Parco Apuane, impegnato sul territorio, svolge attività di sorveglianza e controllo per limitare l’espansione della malattia, proteggendo sia la fauna selvatica che le attività agricole locali. Un intervento continuo e coordinato è essenziale per gestire questa emergenza e ridurre i rischi futuri.

Emergenza infinita, disagi continui. E intanto prosegue l’impegno del Parco Apuane sul territorio per il monitoraggio e il contenimento della Peste Suina Africana (Psa), la malattia virale che colpisce suini selvatici e domestici. Dal novembre scorso, periodicamente, si svolgono riunioni operative, coordinate dal Commissario nazionale straordinario per la Peste Suina Africana, volte a fare il punto sulla situazione epidemiologica e rafforzare il coordinamento delle azioni e dei protocolli posti in essere per il contenimento della diffusione del virus tra i cinghiali, in modo da ridurre anche le possibilità di contagio per gli allevamenti di maiali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Monitoraggio peste suina. Obiettivo contenere il virus per limitare i futuri contagi Leggi anche: Peste suina, Coldiretti: "A Livorno 200 allevamenti in allarme. Il virus si propaga rapidamente" Leggi anche: Peste suina, Coldiretti: "A Livorno 200 allevamenti in allarme. Il virus si propaga rapidamente" Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Monitoraggio peste suina. Obiettivo contenere il virus per limitare i futuri contagi; Quanti animali nel Milanese: in un anno ne sono stati salvati 220 - guarda le foto; Il Nucleo Ittico Venatorio della Città metropolitana di Milano ha effettuato 256 interventi e messo in salvo 224 animali selvatici. Monitoraggio peste suina. Obiettivo contenere il virus per limitare i futuri contagiEmergenza infinita, disagi continui. E intanto prosegue l’impegno del Parco Apuane sul territorio per il monitoraggio e il contenimento della Peste Suina Africana (Psa), la malattia virale che ... lanazione.it Peste suina, Regione Sardegna: Siamo usciti dall’emergenza ma servono strumenti per la prevenzioneIeri si è svolta la riunione tra il commissario straordinario e gli assessorati competenti delle Regioni italiane. cacciapassione.com Peste Suina Africana: Guardiaparco impegnati nelle ricerche attive di carcasse di cinghiale nel Parco delle Alpi Apuane. Fondamentale l’ausilio di cani molecolari - facebook.com facebook Brucellosi e peste suina, Gemmato: “Situazioni sotto controllo anche a #Foggia” x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.