Coach eroe salva 13enne in arresto cardiaco durante l' allenamento

Durante un allenamento, un coach ha intervenuto prontamente per salvare un ragazzino di 13 anni che stava avendo un arresto cardiaco. Il suo intervento tempestivo ha permesso di stabilizzare il giovane prima dell’arrivo dei soccorsi. L’episodio ha evidenziato come la presenza di personale preparato e di strumenti salvavita possa fare la differenza in situazioni di emergenza.

Un episodio di pronto intervento nell'ambito sportivo mette in luce l'importanza della prontezza operativa e della disponibilità di strumenti salvavita all'interno degli impianti. Al termine di un allenamento, una giovane atleta di 13 anni è stata colta da arresto cardio-respiratorio: l'intervento tempestivo dello staff tecnico ha consentito di restituire la circolazione e la respirazione grazie a una rianimazione efficace e all'uso di un defibrillatore. La ragazza è crollata improvvisamente davanti alle compagne e agli allenatori, perdendo conoscenza e senza segni di vita. L'allenatore matteo bivi è intervenuto prontamente, raggiungendo la giovane e riscontrando l'assenza di reazioni.