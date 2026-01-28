Perugia al via i lavori di riqualificazione di viale Trancanelli Modifiche alla circolazione

Da lunedì 2 febbraio partono i lavori di riqualificazione di viale Trancanelli a Perugia. La strada tra l’ospedale Santa Maria della Misericordia e le rotatorie di San Giuseppe Moscati e Raffaello Silvestrini sarà interessata da lavori che comportano modifiche alla circolazione. Le auto dovranno fare attenzione e seguire le nuove indicazioni, perché alcune strade potrebbero essere temporaneamente chiuse o percorribili con deviazioni. I residenti e i pendolari della zona si preparano a un periodo di disagi, mentre le ruspe lavorano

I lavori si svolgeranno da lunedì 2 a venerdì 6 febbraio. Nel dettaglio, il Comune informa che, in tali giorni, si procederà al restringimento della carreggiata dalle ore 7.30 alle ore 19.oo con istituzione della circolazione stradale su una sola corsia. Gli interventi saranno concentrati sulle due corsie in direzione San Sisto particolarmente deteriorate. Successivamente, prenderanno il via altri due interventi stradali, quelli in via Cimarosa a San Sisto e via del Tempo Libero a Ferro di Cavallo. Il Comune specifica che "si tratta di lavori inseriti nell’ambito della programmazione delle riqualificazioni stradali, che prevede sia interventi eseguiti giornalmente dagli operai del cantiere comunale e opere più articolate affidate all’esterno".🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

